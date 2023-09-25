Какая Статья Запрещает Фотографировать Без Согласия?

Многие граждане уверены, что нельзя фотографировать людей без их согласия. Статья 152.1 ГК указывает только на то, что не разрешается только пользоваться этими изображениями.

Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса обнародование и использование изображения гражданина (в том числе его фотографий, видеозаписей или произведений изобразительного искусства, на которых он изображен) допускается только с его согласия.

Можно ли фотографировать Человека без его согласия?

Можно фотографировать человека без его согласия, если он случайно попадает в кадр на улице в процессе съемки. При этом сам гражданин не должен быть центральной фигурой на изображении, так как иначе он может доказать, что являлся основной целью фотографа.

Можно ли снимать изображение гражданина без его согласия?

Но снимать, что называется, только для себя, можно без ограничений. Все дело в том, что изображение гражданина тщательно охраняется законом, а именно статьей 152.1 Гражданского кодекса РФ. Данная статья не позволяет использовать изображение гражданина без его согласия в любых целях.

Кто имеет полное право фотографировать вас на частной территории?

Проще говоря людей в том числе и детей имеете полное право фотографировать где угодно и сколько угодно. Кроме случаев нахождения вас на частной территории — квартира, дача, коттедж.

Какая статья если тебя снимают без разрешения?

Можно ли снимать человека без его согласия

В России не существует закона, который бы прямо запрещал ведение видеосъемки, фотографирование человека без его согласия. Зато предусмотрена ст. 152.1 ГК РФ, направленная на охрану изображения.

Кого можно снимать без разрешения?

То есть производить фото и видео фиксацию любых лиц в публичных местах разрешено. А вот распространять, публиковать в “Интернете”, в том числе социальных сетях фото или видео где центральным объектом является конкретный человек, по общему правилу, без согласия изображенного лица нельзя.

Какая статья за съемку человека без его разрешения?

Действующее законодательство РФ не предусматривает никакой ответственности за съемку гражданина без его согласия.

Можно ли снимать на камеру людей без их согласия?

‘Статья 145 Гражданского кодекса по данному поводу говорит: ‘ 1. Никто не имеет права использовать изображение какого-либо лица без его согласия, а в случае смерти — без согласия наследников.

Какая статья когда тебя снимают?

Согласно ст. 152.1 Гражданского кодекса обнародование и использование изображения гражданина (в том числе его фотографий, видеозаписей или произведений изобразительного искусства, на которых он изображен) допускается только с его согласия.

Какая статья разрешает снимать в общественных местах?

В статье 29 Конституции РФ закреплено право граждан свободно искать, собирать, передавать, производить и распространять информацию любым законным путем. Фото- и видеосъемка входят в это право.

Можно ли снимать на камеру должностных лиц?

По закону, права на подобный запрет у них нет. Должностных лиц, находящихся при исполнении, фотографировать и снимать на видео можно беспрепятственно. Закон гласит, что должностное лицо, препятствующее видеосъёмке, будет привлечено к административной ответственности.

Можно ли скрыто снимать человека?

Под «скрытой» понимается съемка, о которой не предупреждаются снимаемые лица. В случае, если снимающий является непосредственным участником событий и снимает то, что происходит с ним, ответственности за такую съемку он не подлежит.

Можно ли фотографировать в общественных местах?

В общественных местах съемка разрешена, исключения составляют места, где человек имеет право на приватность (примерочные кабины, бани, туалеты и т. п.). В общественных местах можно снимать людей. Но распространять изображения можно только с их согласия.

Можно ли снимать продавца в магазине на камеру?

Непосредственно в торговых объектах (за исключением мест, которые определяются продавцом и не предназначены для свободного доступа потребителей) теперь не допускается ограничение прав потребителей на поиск и получение любой информации в любых формах из любых источников, в том числе путем фотографирования товара.

Какой штраф за скрытую съемку?

УК РФ предусматривает наказание до 4 лет лишения свободы за изготовление, продажу и ПОКУПКУ «технических средств специального назначения для получения негласной информации».

Можно ли фотографировать людей без их разрешения в РБ?

А по Закону Республики Беларусь «О СМИ» запрещено снимать больных людей без их согласия и несовершеннолетних (нужно разрешение родителей). – В остальных случаях простой гражданин может снимать людей сколько угодно и где угодно, — отметил Юрий Амброс.

Что нельзя снимать на камеру?

Предлагаем сразу определиться с местами, где раз и навсегда запрещена любая съемка.

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Можно ли снимать на режимном объекте?

Не требуется отдельного разрешения для проноса сотовых телефонов, но съёмка ими на режимной территории запрещена все равно. За нарушение такого запрета может быть применена статья 19.3 КоАП Российской Федерации, устанавливающая ответственность за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Можно ли снимать в полицейском участке?

Что сказано в законе? Запрета на видеосъемку действий полицейских сотрудников нет. В части 4 статьи 29 Конституции Российской Федерации закреплено право граждан свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом.